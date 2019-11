Stiri pe aceeasi tema

- Monopostul Ferrari F2002, cu care Michael Schumacher a devenit campion mondial in 2002 si 2003, urmeaza sa fie vandut la licitatie pe 30 noiembrie, la Abu Dhabi, pentru o suma cuprinsa intre 5,5 si 7,5 milioane USD. Michael Schumacher, intre MIRACOL si STIINTA. Medicul fostului pilot RUPE…

- Familia fostului campion de Formula 1 a preferat sa pastreze tacerea dupa accidentul lui „Schumi”, iar informațiile despre starea lui au fost foarte rare și ambigue. Corinna a vorbit acum, dar n-a dat detalii despre starea lui Michael Schumacher, ci a povestit cum acesta a sprijinit-o sa-și urmeze…

- Pilotul britanic Lewis Hamilton (Mercedes) a castigat, duminica, al saselea sau titlu de campion mondial de Formula 1, dupa ce a terminat pe locul secund in Marele Premiu al Statelor Unite, de la Austin (Texas), in care s-a impus coechipierul sau finlandez Valtteri Bottas. Hamilton, la…

- Pilotul rus Robert Shwartzman (Prema), in varsta de 20 ani, a cucerit titlul in campion in Formula 3, la finalul penultimei curse a sezonului, desfasurata sambata pe Autodromul din Soci (Rusia), informeaza AFP.