Stiri pe aceeasi tema

- La școlile de balet din Bulgaria maștile de protecție au devenit obligatorii. Micile balerine au revenit in salile de pregatire, dar trebuie sa poarte masca. Fetele spun ca nu le-a luat mult sa se obișnuiasca și ca, oricum, e mai bine decat sa fi continuat lecțiile de balet online. Școlile de balet…

- Cercetatorii de la British Antarctic Survey (BAS) au descoperit „creaturi stranii” sub un strat de gheata cu grosimea de 900 de metri in Antarctica, potrivit unui studiu publicat luni in revista Frontiers in Marine Science, informeaza DPA. Forand prin banchiza Filchner-Ronne, cercetatorii au descoperit…

- Cercetatorii de la British Antarctic Survey (BAS) au descoperit "creaturi stranii" sub un strat de gheata cu grosimea de 900 de metri in Antarctica, potrivit unui studiu publicat luni in revista Frontiers in Marine Science, informeaza DPA. Forand prin banchiza Filchner-Ronne, cercetatorii…

- Procesul de vaccinare in Romania a inceput sa avanseze, iar in ultimele 24 de ore au fost imunizate peste 39.000 de persoane, Potrivit Comitetului National de Coordonare a Activitatilor privind vaccinarea impotriva COVID-19, joi au fost administrate 39.712 doze de vaccin, numarul total de la inceputul…

- Donald Trump a parasit oficial de la Casa Alba, fiind pentru ultima oara cand face acest lucru. Plecarea elicopterului Marine 1 avandu-i la bord pe Donald și Melania Trump in uralele celor aflați in jurul Casei Albe și a Capitoliului. Pentru Trump este ultimul zbor cu o aeronava oficiala a instituției…

- Numarul celor care s-au vaccinat astazi, 18 ianuarie 2020, in prima zi lucratoare plina de la startul etapei a doua de vaccinare, s-a ridicat la 30.237. Pentru a atinge țintele stabilite de autoritați, numarul ar trebui sa creasca pana la 60 – 70 de mii pe zi. Dintre cei vaccinați astazi, 29.162 au…

- Codrin Ștefanescu susține ca apropiații lui Liviu Dragnea sunt ingrijorați pentru ca nu știu nimic despre starea fostului lider PSD și nu i se permite sa ia legatura cu familia. Intr-o postare pe Facebook, Codrin Ștefanescu , fostul secretar general al PSD in perioada in care Liviu Dragnea era președinte…

- Data limita pana la care companiile pot depune cereri de esalonare a datoriilor cumulate in perioada pandemiei ar putea fi prelungita pana la 15 ianuarie 2021. Anunțul a fost facut luni de ministrul Finantelor, Florin Citu, la intalnirea cu membri ai Consiliului Consultativ Economic al Consiliului Judetean…