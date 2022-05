Stiri pe aceeasi tema

- Cum maine este 1 Mai, iar micii și berea sunt la putere, ne-am gandit ca nu strica sa aveți la indemana o rețeta tradiționala de mititei pufoși gustoși, motiv pentru care am apelat la cateva din secretele Ginei Bradea, una dintre cele mai cunoscute bloggerițe culinare de la noi. Chiar daca pentru mulți…

- Asociatia Pro Consumatori (APC) a achizitionat din marile structuri comerciale (hipermarketuri/supermarketuri) din Romania 25 tipuri de mititei, 34 tipuri de mustar si 52 tipuri de paine, in vederea realizarii unui studiu prin care sa atraga atentia in ceea ce priveste continutul acestor produse si…

- Ori de cate ori facem cumparaturi, obiectivul principal pe care cu toții ni-l propunem este sa beneficiem de prețuri cat mai accesibile. Dat fiind faptul ca prețurile sunt intr-o continua creștere in ultimii ani, dorința de a economisi cat mai mult este mai mult decat justificata. Iar pentru cei care…

- In ultima jumatate de an, pretul cosului de cumparaturi cu alimente de baza s-a scumpit simtitor, cu 25-35%, suma fiind si cu 30 de lei mai mare.Daca in septembrie 2021, un roman platea 80 de lei pentru un cos de cumparaturi cu alimente de baza precum paine, lapte, carne, oua si chiar apa, suc si bere,…

- Cum faci sos olandez? Acest sos este o emulsie de galbenuș de ou, unt topit și suc de lamaie (sau o reducere de vin alb sau oțet). De obicei este asezonat cu sare și fie cu piper alb, fie cu piper cayenne. Este bine-cunoscut ca ingredient- cheie al oualor Benedict și este adesea servit pe legume, cum…

- Trupele ruse bombardeaza orașele și centre regionale ucrainene. Kiev, Harkov, Herson, Odesa, Sumy și alte așezari sunt atacate. Sunetele impușcaturilor și exploziilor ii panicheaza pe ucraineni. Cetațenilor le este frica pentru viața lor și nu știu unde sa se ascunda de amenințare. Mass media din Ucraina…

- Ținutele pe care le porți la birou nu trebuie sa fie tot timpul la fel. Perioada in care traim permite ajustarea outfiturilor office astfel incat sa poata fi personalizate și sa te reprezinte. In acest articol iți vom oferi cateva idei și sfaturi utile care sa te ajute sa iți pui garderoba la contribuție…