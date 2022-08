Stiri pe aceeasi tema

- Recoltatul graului s-a incheiat in Romania, intreaga productie este inmagazinata, iar cantitatea obtinuta va asigura necesarul de consum al tarii, dar si disponibilitati pentru export, a declarat pentru Agerpres ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Petre Daea. Fii la curent cu cele mai…

- In data de 25 iulie 2022, Dr. Helio Campos, reprezentant al Agenției pentru Investiții și Comerț Exterior a Portugaliei in Romania, a vizitat sediile Geostud din Bucuresti, companie ce deține capital integral romanesc și este lider național in furnizarea

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, a declarat joi, la Antena 3, care deși situația culturilor de grau este buna, situațiile porumbului și floarea-soarelui sunt dramatice. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- Peste jumatate din suprafața Uniunii Europene, inclusiv a Marii Britanii, este afectata de seceta, potrivit unui studiu al Centrului Comun de Cercetare al Uniunii Europene, publicat luni. Lipsa apei se vede nu numai in calitatea culturilor, ci și in energia tot mai puțina obinuta cu ajutorul hidrocentralelor.…

- In scrisoarea adresata Guvernului, fermierii cer ca pana pe 31 iulie sa fie declarata stare de calamitate din cauza secetei severe și a arșiței in toate zonele unde mai mult de jumatate din suprafața cultivata este afectata, noteaza Agerpres. Fermierii susțin ca au inregistrat pagube uriașe cauzate…

- Dupa o creștere puternica in 2021, economia in Romania urmeaza sa incetineasca pana la 2,6 % creștere economica in 2022. Dupa o creștere puternica in 2021, economia Romaniei urmeaza sa incetineasca pana la 2,6 % in 2022, deoarece inflația ridicata erodeaza venitul disponibil, iar razboiul de agresiune…

- Guvernatorul BNR, Mugur Isarescu, dar și antreprenor cu afaceri in viticultura și pomicultura, considera ca exista trei mari probleme care ingreuneaza activitatea in agricultura romaneasca, dincolo de reticența bancilor de a finanța sectorul. Isarescu vorbește de obstacole de natura structurala a caror…