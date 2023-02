Micii Bode din CNA Amenda data de Consiliul Național al Audiovizualului (CNA), saptamana aceasta, realizatorilor emisiunii “Buna, Romania!” de la postul de televiziune B1 TV este cea mai puternica lovitura sub centura data libertații de exprimare și democrației, in general, probabil de dupa caderea regimului comunist, in 1989. Decizia majoritații din CNA, puternic susținuta de PNL, nu poate fi catalogata altfel, decat ca o atitudine mișeleasca din partea unor politruci dominați de foametea pentru parvenitism. Pentru amenda acordata a existat un singur argument, practic, dar prezentat in zeci de forme: emisiunea… Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

Sursa articol si foto: romanialibera.ro

