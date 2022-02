Stiri pe aceeasi tema

- Hotelul lui Donald Trump cauta angajați și din Romania. Ce salarii pot primi cei care sunt dispuși sa lucreze la hotelul sau de cinci stele din Irlanda. Oferta nu este deloc de neglijat, iar cazarea și masa sunt incluse. Cei interesați de oferta fostului președinte al Americii trebuie sa știe ca se…

- Pana la finalul anului 2021, Glovo, unul dintre cei mai importanți jucatori din lume pe zona de livrare din mai multe categorii, adauga pe harta sa opt țari noi și peste 510 orașe, ajungand, astfel, sa fie prezent in 25 de țari și 1.300 de orașe din intreaga lume. Echipa care sta in spatele acestui…

- Social Recordul pandemiei: 19.105 infectari intr-o singura zi / 108 sunt din Teleorman ianuarie 20, 2022 13:41 Cel mai mare numar de infectari de la debutul pandemiei a fost raportat de Grupul de Comunicare Strategica in informarea valabila pentru data de 20 ianuarie 2022. Astfel, in 24 de ore, s-au…

- Sindicalisti din industria aluminiului anunta ca vor protesta, vineri, in fața sediului Guvernului, reclamand "actiunile de specula" ale "mafiei create in jurul resurselor de energie electrica si gaze”. Acestia atrag atentia ca zeci de mii de salariati sunt afectați. La protestul vor participa…

- In cursul dimineții de astazi, 3 ianuarie 2022, au mai fost confirmate inca 18 decese, cauzate de COVID-19, astfel incat numarul total al acestora a ajuns 58.814. In intervalul 02.01.2022 (10:00) – 03.01.2022 (10:00) au fost raportate de catre INSP 18 decese (9 barbați și 9 femei), ale unor pacienți…

- Angajati ai companiei OMV Petrom vor iesi in strada, miercuri, la Bucuresti si in Suplacu de Barcau, Pitesti, Ploiesti, Buzau, Constanta, precum si la sediul rafinariei Petrobrazi din judetul Prahova, pentru a protesta fata de oferta facuta de companie in cadrul negocierilor noului contract colectiv…

- Michelin a deschis primele sale fabrici din Romania in anul 2001, dupa ce a preluat vechile uzine Victoria din Florești, județul Prahova, respectiv Silvania din Zalau, județul Salaj. In cei 20 de ani de cand au stabilit aceste operațiuni in Romania, francezii au construit peste 80 de milioane de anvelope…