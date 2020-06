Michele Morrone face furori cu filmul “365 Days”, dar si cu albumul “Dark Room”

Stiri pe aceeasi tema

- Numarul autoturismelor ecologice noi vandute in Romania, in primele cinci luni ale anului, a ajuns la 2.223 de unitati, in scadere cu 0,80% fata de aceeasi perioada din 2019, arata datele Asociatiei Producatorilor si Importatorilor de Autoturisme (APIA), consultate de AGERPRES.Conform datelor…

- Primul concert rock din Romania de dupa Revoluția din 1989 a avut loc in 22 ianuarie 1990, sub genericul „București – Timișoara 22“, la Sala Polivalenta din capitala, unde un public numeros a participat la un eveniment memorabil. Prezentatorul acestui veritabil maraton la care au cantat, printre alții,…

- Va prezentam in fiecare saptamana, vineri, cum arata topul Netflix pentru Romania privind cele mai vizionate filme și seriale de catre romani. Pentru a doua saptamana la rand locul 1 este ocupat de filmul 365 DNI, acesta fiind urmat in top de filmul „What to Expect When You’re Expecting” și de serialul…

- Va prezentam in fiecare saptamana, vineri, cum arata topul Netflix pentru Romania privind cele mai vizionate filme și seriale de catre romani. Pentru a doua saptamana la rand locul 1 este ocupat de filmul 365 DNI, acesta fiind urmat in top de filmul „What to Expect When You’re Expecting” și de serialul…

- Va prezentam in fiecare saptamana, vineri, cum arata topul Netflix pentru Romania privind cele mai vizionate filme și seriale de catre romani. Saptamana asta pe locul 1 se afla 365 DNI, urmat de Ultimul Jaf American și ultima parte din serialul 13 Reasons Why. Intreg topul, mai jos: 1. 365 DNI 2. Ultimul…

- Eliza Samara se simte din nou libera, dupa ce mai bine de doua luni a fost nevoita sa se antreneze in casa cu un robot pe care il numește prietenul ei, scrie SPORTS-NET. ”Primele doua saptamani au trecut foarte repede dar dupa a inceput sa devina rutina, monotonie și daca am invațat ceva din aceasta…

- Dupa jumatate de an de la lansare, rezultatele platformei de booking Travlocals sunt incurajatoare pentru un start-up din domeniul turismului, industrie grav afectata de pandemie. In cele șase luni de activitate, platforma Travlocals a reunit circa 100 de parteneriate: peste 70 de spații de cazare,…

- Va prezentam in fiecare saptamana, vineri, cum arata topul Netflix pentru Romania privind cele mai vizionate filme și seriale de catre romani. In aceasta saptamana topul este dominat de filme, serialele fiind, pe locul 1, iar mai apoi in afara top 5. Rivalde ocupa prima poziție, apoi Cold Pursuit (Ucide-i…