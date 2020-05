Stiri pe aceeasi tema

- China a trimis o echipa de specialisti, înclusiv experti din domeniul medical, pentru a-l ajuta pe Kim Jong Un, potrivit unor surse citate de Reuters. Aceasta informatie vine în contextul în care s-a speculat tot mai mult în ultima perioada în legatura cu problemele de…

- Oamenii de stiinta si expertii nu dispun inca de datele necesare pentru a stabili natura noului coronavirus si orice afirmatie nefundamentata despre originea artificiala a SARS-CoV-2 este inacceptabila, a declarat miercuri purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, citat de Reuters.Presedintele…

- Bancile europene se pregateasc pentru cresterea creditelor neperformante din cauza crizei coronavirusului, analistii anticipand ca vor anunta constituirea unor provizioane de ordinul miliardelor si revizuirea profiturilor, atunci cand vor raporta rezultatele trimestriale, in urmatoarele doua saptamani,…

- Barrack Obama, își va anunța în cursul zilei de marți susținerea pentru campania prezidențiala a lui Joe Biden, fostul sau vicepreședinte, potrivit unor surse apropiate de fostul președinte american, citate de Reuters.Susținerea este așteptata sa fie anunțata printr-un videoclip…

- Presedintele american Donald Trump i-a trimis o scrisoare liderului nord-coreean Kim Jong Un pentru a oferi ajutor in lupta cu noul coronavirus, noteaza New York Times care citeaza Reuters. Trump „și-a exprimat intenția de colaborare in efortul impotriva epidemiei, spunand ca a fost impresionat de eforturile…

- Activistul democrat din Hong Kong, Chan Kin-man, a ieșit sambata din inchisoare, spunand ca nu are nici un regret pentru rolul sau principal in mișcarea de neascultare civila "Umbrela" din 2014, și ca este nevoie de sacrificiu pentru a obține sufragiu universal, conform Reuters .

- Roger Stone, fostul consilier al lui Trup, a fost condamnat joi de un judecator federal la trei ani si patru luni de inchisoare, pentru acuzatii care includ mintirea parlamentarilor care investigau amestecul Rusiei in alegerile prezidentiale americane din 2016, transmite Reuters, potrivit news.ro.Judecatorul…