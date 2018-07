Michael Buble a devenit tată pentru a treia oară. Soția sa a născut o fetiță Michel Buble a devenit tatic pentru a treia oara dupa ce soția sa, actrița de origine argentiniana Luisana Lopilato a nascut o fetița. Este prima fetița a cuplului, cei doi mai avand doi baieți, Noah in varsta de 4 ani și Elias de doi ani. Micuța, care se numește Vida Amber Betty, s-a nascut, miercuri, in Vancouver, noteaza Fox News. Citește și: Ed Sheeran a creat un cont de Instagram pentru pisicile sale Ea a fost numita in onoarea mamelor artiștilor: Amber este numele mamei lui Michael, in timp ce Betty se numește mama Luisanei. Potrivit artistului canadian, familia sa este „extrem de fericita”.… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol: unica.ro

