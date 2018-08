Mică poveste de vară cu apă şi căldură * In Luna lui Cuptor a plouat mult, exagerat de mult, dupa cum stiti, apoi s-a incalzit, dupa cum la fel de bine stiti. Langa vrednica si reprezentativa localitate Consumatori e o balta, o baltoaca in care satenii se intreceau sa arunce aragazuri vechi, frigidere ruginite si alte ciuveie care nu se mai pot schimba pe bautura. In ea, femeile spalau rufe, soferii isi inmuiau masinile, copiii se balaceau si pescarii isi puneau sperantele. Ploile (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Din cauza temperaturilor ridicate din ultimele zile si mentinerea in continuare a caniculei, ca o consecinta a acestui fenomen, creste temperatura apei Dunarii, ceea ce conduce la scaderea randamentului termic al condensatoarelor termice ale centralei nucleare, au anuntat reprezentantii centralei de…

- In loc de luna lui Cuptor am avut parte de luna lui Racoritor, iar incalzirea globala a facut noi victime, care au racit la mare, in concediu. Prin statiunile de pe litoralul Marii Negre a fost vijelie, zeci de umbrele, sezlonguri si saltele au prins viata si au pornit in zbor, am avut parte de ploi,…

- Niciun an fara muscatura de capusa! Dupa ce anul trecut am descoperit una nu vreti sa stiti unde si nu vreti sa stiti cum, de data asta am simtit o umflatura pe fesa stanga, stanga sus, din fericire, cat sa pot vedea chestia: capusita insetata de sange! Macar ca de data asta am fost pregatit, am luat…

- Luna lui Cuptor incepe cu vreme neobisnut de rece in aproape toata tara. Maximele se vor incadra intre 17 grade in nord si in depresiuni si cel mult 26 de grade Celsius prin regiunile sudice. Ploile se vor retrage in zona Moldovei si la munte, iar altitudini de peste 1800, cu precadere in Carpatii…

- * E Campionat Mondial, e vara, cand cheful de scaldat e mare, si sunt ploi, care permit romanilor sa se balaceasca si cand n-au chef: o imbinare armonioasa intre sportul cu balonul rotund si scaldat e la indemana oricui si se numeste polo. Ploile au umplut balta din Consumatori, care s-a transformat…

- Marian Vanghelie a susținut duminica, la Antena 3, ca in data de 19 iunie mai mulți judecatori de la ICCJ s-au intalnit in casa fostului prim-adjunct al SRI, Florian Coldea, pentru a discuta unele dosare, inclusiv cel al liderului PSD, Liviu Dragnea.Marian Vanghelie saluta nominalizarea lui…

- In graba, in mare graba, abia reusesc sa imi salut parintii, sa verific ca totul e ok cu ei: tata te mai doare piciorul?, mama ai fost la dentist azi? dar cu radiografia aceea cum este?. Si tot asa. Ma simt vinovata – si astazi – ca nu am timp nici sa iau loc un pic, este deja prea tarziu…