- Londra l-a numit luni pe Ken McCallum - spion de cariera, care a condus ancheta cu privire la tentativa de ucidere a fostului colonel GRU Serghei Skripal cu un agent neurotoxic de tip militar "Noviciok" - la conducerea agentiei britanice de informatii interne MI5, informeaza Reuters. McCallum, care…

- ”No Time To Die”, urmatorul film din seria "James Bond", era programat sa intre in cinematografe in aprilie, dar a fost amanat pentru luna noiembrie.Conform producatorilor peliculei aceasta decizie a fost luata miercuri, in contextul epidemiei provocate de noul tip de coronavirus, informeaza Reuters…

- Marea Britanie sa nu-si faca ”nicio iluzie” cu privire la serviciile sale financiare in viitoarea relatie cu Uniunea Europeana (UE), a avertizat marti negociatorul-sef UE al Brexitului Michel Barnier, relateaza Reuters.

- Intr-o intalnire in marja unui summit european la Berlin, Johnson a catalogat duminica atacul vizandu-l pe fostul dublu agent rus Serghei Skripal drept ”o utilizarea imprudenta a armelor chimice si o tentativa sfruntata de asasinare a unor persoane nevinovate pe teritoriul britanic”, a anuntat intr-un…

- Premierul britanic Boris Johnson s-a declarat luni increzator ca va reusi sa ajunga la un acord comercial cu tarife si cote zero cu Uniunea Europeana (UE), ceea ce nu va necesita efectuarea de controale vamale la marfurile care vor fi transportate din Marea Britanie in Irlanda de Nord, relateaza Reuters.

- Topul celor mai puternice pașapoarte din lume. In cate țari poți sa intri fara viza cu un pașaport romanesc Japonia este din nou pe primul loc in clasamentul celor mai puternice pașapoarte din lume, deținatorii unui act de calatorie emis de autoritațile de la Tokyo avand liber sa intre fara viza in…