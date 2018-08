”Mi-au spus că PORCII au PESTĂ. Am săpat GROAPA, am luat VAR. Acum mă sună că PORCII SUNT SĂNĂTOȘI!” In urma cu doua zile, exact in ziua in care Agrointeligenta a publicat cererea crescatorului de a-i fi asomati preventiv animalele , cei de la DSV Tulcea l-au anuntat ca are Pesta Porcina Africana in exploatatie. Era vorba despre o suspiciune care s-a mediatizat rapid. Astazi, 4 august, fermierul a fost sunat si i s-a spus ca, de fapt, analizele au iesit negative, ca porcii sunt sanatosi – ca au fost sanatosi tot timpul, si ca poate cauta un abator sa ii preia. ”Ne-au spus astazi (sambata – 4 august) ca putem livra porcii dupa doua zile in care ne-au tinut in stres si…acum doua zile ne-au spus… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Pana la aceasta data au fost ucisi 61.594 de porci din ferme si gospodarii ale populatiei, iar despagubirile acordate pana in prezent se ridica la 148.140 lei. "De la data confirmarii prezentei Pestei Porcine Africane (PPA) in tara noastra, pentru prima oara, in 31 iulie 2017, in judetul Satu-Mare,…

- Autoritatea Nationala Sanitar Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor (ANSVSA) a anuntat, vineri, un nou bilant al epidemiei de pesta porcina africana, anuntand ca exista 547 de focare in 98 de localitati, in crestere fata de ultimul bilant prezentat miercuri. Potrivit specialistilor, in timp ce…

- Numarul focarelor de pesta porcina africana in Romania a ajuns la 524, dintre care 521 in gospodariile populatiei, a anuntat, miercuri, presedintele Autoritatii Nationale Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor (ANSVSA), Geronimo Raducu Branescu, adaugand ca pesta a avut o evolutie agresiva,…

- Presedintele Autoritatii Nationale Sanitar Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor (ANSVSA), Geronimo Raducu Branescu, a anuntat, miercuri, ca Romania se confrunta cu o ”evolutie exploziva” a perstei porcine africane, fiind 524 de focare in intreaga tara. Pana acum au fost sacrificate aproape 50.000…

- PESTA PORCINA AFRICANA A AJUNS LA GRANIȚA JUDEȚULUI IALOMIȚA CU JUDEȚELE ILFOV ȘI CALARAȘI: FITI ATENTI LA SEMNELE EI SI ANUNTATI MEDICUL VETERINAR! – este avertismentul transmis, public, de Primaria Giurgiu: ”Pesta porcina africana este o boala a porcinelor domestice si salbatice, mortala pentru porcii…

- Pe ordinea de zi a Colegiului Prefectural de azi au fost doua puncte legate de amenintarea pestei porcine. In judetele Constanta, Tulcea, Satu Mare, Ialomita, Braila, Bihor si Salaj au fost inregistrate cazuri, iar ...

- "In prezent, 13 judete din Romania (Alba, Mures, Maramures, Bistrita Nasaud, Satu Mare, Ialomita, Ilfov, Braila, Caras Severin, Neamt, Dambovita, Olt, Salaj) nu mai depind de sistemul centralizat de termoficare, folosind un echipament independent de incalzire. La polul opus se afla Capitala, unde…

- Cresterea continua a pretului energiei termice, problemele constante ale sistemelor de incalzire centralizate din intreaga tara, cat si dorinta de independenta a romanilor au dus, in ultimii 15 de ani, la debransarea a peste 1,25 milioane de locuinte, arata un studiu al Ariston Thermo Romania.…