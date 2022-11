Un control facut de Comisariatul Judetean pentru Protectia Consumatorilor (CJPC) Giurgiu la un magazin care apartine firmei Cristin Trans SRL din satul Dobreni, comuna Varasti, a scos la iveala nereguli grave, comisarii propunand suspendarea activitatii magazinului pentru jumatate de an. In urma neregulilor constatate, si aplicand doua amenzi in valoare totala de 30.000 de lei. ”Neregulile constatate in timpul controlului au fost: comercializarea unor produse alimentare cu datele durabilitatilor minimale depasite care prezentau si mucegai alb verzui; comercializarea unor produse alimentare vrac,…