Stiri pe aceeasi tema

- Avionul cu care calatorea Kamala Harris a trebuit sa revina la sol duminica din cauza unei probleme tehnice, in timp ce vicepresedinta americana decolase spre Guatemala pentru primul sau turneu international, noteaza AFP."Sunt bine, sunt bine", a dat asigurari Kamala Harris, ridicand doua degete in…

- Avionul cu care calatorea Kamala Harris a trebuit sa revina la sol duminica din cauza unei probleme tehnice, in timp ce vicepresedinta americana decolase spre Guatemala pentru primul sau turneu international, noteaza AFP."Sunt bine, sunt bine", a dat asigurari Kamala Harris, ridicand doua degete in…

- Presedintele mexican Andres Manuel Lopez Obrador a prezentat scuze in mod oficial Chinei in numele tarii sale pentru masacrul din anul 1911 in care 303 chinezi au fost ucisi de rebeli in orasul Torreon, in timpul Revolutiei mexicane, relateaza dpa si Reuters. Masacrul a avut loc intre 13 si…

- Vicepresedinta SUA, Kamala Harris, a declarat marti ca Washingtonul trebuie sa riposteze la atacurile puterii din El Salvador impotriva independentei justitiei si, mai extins, la coruptia care afecteaza America Latina, informeaza AFP. "In acest weekend, am aflat ca Parlamentul din Salvador a intreprins…

- Acoperisul celui mai important templu aztec din Mexic s-a prabusit partial in cursul noptii de miercuri spre joi, in urma unei furtuni violente insotite de grindina, conform responsabililor sitului, citati de Agerpres . Furtuna a avut loc in ziua urmatoare redeschiderii acestei zone arheologice dupa…

- Vicepresedinta SUA, Kamala Harris, a promis o abordare "umana" in criza migratiei, intr-o intalnire virtuala, luni, cu presedintele Guatemalei, Alejandro Giammattei, relateaza dpa si Reuters. "Statele Unite intentioneaza sa creasca ajutorul pentru regiune si sa incurajeze cooperarea pentru a gestiona…

- Presedintele SUA, Joe Biden, a anuntat, miercuri seara, ca trupele americane vor fi retrase din Afganistan pana pe 11 septembrie 2021, la aproape 20 de ani de la interventia militara americana declansata ca reactie la atentatele din New York si Washington. "A venit momentul sa incheiem prezenta…

- Președintele SUA, Joe Biden, a delegat-o miercuri pe vicepreședinta Kamala Harris sa rezolve problema delicata a afluxului de migranți la frontiera SUA-Mexic, potrivit AFP."Va dau o sarcina dificila... Ea a fost de acord sa conduca acest efort diplomatic", a adaugat el, referindu-se…