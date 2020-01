Mexic - Circa 292 de ţestoase descoperite moarte pe plajele statului Oaxaca Circa 292 de testoase au fost descoperite moarte in ultimele zile pe plajele statului mexican Oaxaca (sud), victime ale "mareei rosii", o acumulare extraordinara de micro-alge, cauzata in principal de schimbarile climatice, au indica joi autoritatile de mediu, potrivit AFP.



Aceasta "maree rosie" care favorizeaza dezvoltarea salpelor, micuti pesti toxici pentru testoase, a ajuns pe coastele acestui stat mexican in data de 25 decembrie, potrivit unui comunicat a Autoritatii mexicane pentru protectia mediului.



Circa 292 de testoase verzi au fost gasite moarte intoxicate in… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- O mama din Australia a fost acuzata de crima dupa ce fetitele sale au fost gasite moarte in masina sa lasata in soare, informeaza luni BBC, potrivit Agerpres.Cele doua fetite, in varsta de un an, respectiv, doi ani, au fost descoperite sambata fara suflare de catre politia din statul australian…

- Doua fetițe de un an, respectiv doi ani, au murit dupa ce au fost lasate ore intregi in mașina, intr-o caldura de nesuportat. Incidentul șocant s-a petrecut in Queensland, din Australia. Micuțele...

- Ministrul Catalin Predoiu a declarat ca a votat duminica, la al doilea tur al alegerilor prezidentiale, cu gandul la Justitie, la cetateni, dar si la modernizarea statului roman. "Am votat, ca si data trecuta, cu gandul la Justitie, cu gandul la cetateni, dar am votat si cu gandul la modernizarea statului…

- Raed Arafat spusese zilele trecute ca firma lui Dunca nu a putut sa intre in sectorul situațiilor de urgența pe banii statului, de unde și atacurile asupra persoanei sale, salvatorilor și a DSU, din ultima perioada. In replica, Romeo Dunca ii transmite lui Arafat ca nu este interesat nici…

- Presedintele Klaus Iohannis are sanse mari sa obtina un nou mandat, desi pana acum nu a onorat niciuna dintre promisiunile electorale, comenteaza revista germana Der Spiegel in contextul scrutinului prezidential din Romania."La un moment dat, era eroul tarii sale: Klaus Iohannis, presedintele…

- Politistii de frontiera din portul Constanta, impreuna cu vamesii, au descoperit, intr-un autocamion venit din Turcia, bunuri nedeclarate si susceptibile a fi contrafacute in valoare de aproape 600.000 lei,...

- Politistii de frontiera din portul Constanta, impreuna cu vamesii, au descoperit, intr-un autocamion venit din Turcia, bunuri nedeclarate si susceptibile a fi contrafacute in valoare de aproape 600.000 lei, informeaza un comunicat al Garzii de Costa, citeaza Agerpres. Conform sursei citate,…

- "In momentul in care am recredibilizat administratia, am devenit un partener serios pentru toata lumea, si pentru Guvern, si pentru Comisia Europeana, si pentru Banca Mondiala, BERD, BEI si atunci am reusit sa fac din Sectorul 5 un sector care sa aiba reprezentare si prestanta internationala. (...)…