- Compania franceza Alstom, care asigura mentenanta metroului bucurestean, ia in considerare suspendarea progresiva a serviciilor de mentenanta a flotei de metrou in luna iulie, daca Metrorex nu achita facturile restante, a caror valoare totala este echivalenta unui an de servicii prestate. Presedintele…

- „Metrorex ne datoreaza peste 33 de milioane euro. Aceasta suma corespunde unui an de plati restante. Intre timp, am suportat toate costurile: ne-am platit furnizorii la zi, am platit salariile angajatilor la zi. Din suma totala datorata, de peste 160 de milioane lei, echivalentul a 33 milioane euro,…

- “BAT face aproximativ 200 de noi angajari pe an si investeste peste 1 milion de euro anual in programe de training si dezvoltare profesionala. Desi piata muncii se confrunta cu fluctuatii majore in ultimii ani, un angajat BAT Romania lucreaza in medie pentru o perioada de cel putin 7 ani in cadrul companiei”,…

- Chimcomplex, cel mai mare combinat chimic producator de polioli din Europa de Est, a raportat pentru primul trimestru majorarea cu 23,2% a cifrei de afaceri fața de aceeași perioada a anului 2021. Compania a obținut un profit net de 72 de milioane de lei (14,6 milioane de euro), cu o cifra de afaceri…

- Cel mai mare producator de prezervative din Europa, CPR GmbH, cu sediul in Sarstedt, in Saxonia Inferioara, Germania, a intrat in faliment. Unul dintre factorii declanșatori ai falimentului au fost consecințele sancțiunilor occidentale impotriva Rusiei, a declarat revistei administratorul privizoriu…

- ”In ultimii ani, lumea s-a confruntat cu provocari neasteptate – cand impactul pandemiei a inceput sa se atenueze, au urmat evenimentele tragice din Ucraina. Aceasta perioada a fost dificila pentru orice companie, dar unele s-au dovedit a fi mai reziliente decat altele. TBI Bank a lansat o multime de…