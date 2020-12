Metrorex introduce carduri contactless pentru accesul la metrou, din 24 decembrie Metrorex introduce carduri contactless pentru accesul la metrou, din 24 decembrie Noile carduri contactless pentru accesul la metrou vor fi introduse incepand din 24 decembrie, in cadrul modernizarii sistemului de taxare, procesul urmand a se desfasura in mod etapizat in perioada imediat urmatoare, a anuntat miercuri Metrorex. Astfel, Metrorex va începe distribuirea acestor carduri contactless pentru abonamentele lunare elevi/studenţi în casieriile speciale din următoarele staţii de metrou: Universitate - începând cu 24 decembrie 2020; Piaţa Unirii -… Citeste articolul mai departe pe incont.ro…

Sursa articol si foto: incont.ro

- Noile carduri contactless pentru accesul la metrou vor fi introduse incepand din 24 decembrie, in cadrul modernizarii sistemului de taxare, procesul urmand a se desfasura in mod etapizat in perioada imediat urmatoare, a anuntat miercuri Metrorex, informeaza Agerpres.

