Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Europeana a aprobat preluarea retailerului german Metro de catre cehii de la EP Global Commerce Comisia Europeana a aprobat, conform reglementarilor UE privind fuziunile, achizitionarea retailerului german Metro AG de catre EP Global Commerce a.s. (EPGC) din Cehia, informeaza un comunicat al…

- Comisia Europeana a aprobat achizitionarea retailerului german Metro de catre cehii de la EP Global Commerce Comisia Europeana a aprobat, conform reglementarilor UE privind fuziunile, achizitionarea retailerului german Metro AG de catre EP Global Commerce a.s. (EPGC) din Cehia, informeaza un comunicat…

- Consiliul de Administrație al Bancii Naționale a Romaniei (BNR) a decis, in ședința de joi, menținerea ratei dobanzii de politica monetara la nivelul de 1,50% pe an.CA al BNR a decis joi menținerea ratei dobanzii de politica monetara la nivelul de 1,50 la suta pe an, stabilita la inceputul…

- Vor fi introduse o serie de criterii si reguli la stabilirea salariului minim in fiecare tara UE, pentru remuneratii „adecvate”, cu implicatii si asupra lucratorilor fictiv-independenti si a celor care activeaza pe platforme, nu numai asupra angajatilor. Proiectul va intra in vigoare dupa…

- Investițiile și construcțiile au atenuat caderea economica a Romaniei. CE: Contractia va fi de 5,2% in 2020, mai putin severa decat estimarile initiale Economia Romaniei va inregistra o contractie de 5,2% in acest an, mai putin severa decat se estima initial, gratie investitiilor si lucrarilor de constructii,…

- Un numar de 20 de persoane care fac parte din CS Gloria 2018 Bistrița-Nasaud au primit rezultate pozitive la testarea COVID-19, a anunțat miercuri seara directorul clubului, Eugen Vasile Cosma. ”Deși au fost respectate toate regulile de prevenție și am facut toate demersurile necesare pentru a proteja…

- Intrarea in plata a pensiilor majorate cu 40%, dar si a altor cheltuieli care nu au sustinere bugetara, ar putea duce la un deficit bugetar de 11%, a declarat, joi, in cadrul Summitului Administratorilor de Fonduri din Romania, Cristian I. Popa, membru in Consiliul de Administratie al Bancii National…

- Cristian Popa, membru in Consiliul de Administratie al Bancii National a Romaniei, a anuntat ca intrarea in plata a pensiilor majorate cu 40%, dar si a altor cheltuieli care nu au sustinere bugetara, ar putea duce la un deficit bugetar record de 11%, transmite Agerpres. Cristian Popa a avertizat ca…