Stiri pe aceeasi tema

- Am mai spus-o inainte și o mai spunem și acum: COVID-19 este o boala respiratorie mult mai periculoasa decat gripa. Cu toate acestea, cele doua infecții virale au unele simptome asemanatoare, cum ar fi febra și tusea. In așteptarea urmatorului sezon gripal in toamna și iarna, cercetatorii de la Universitatea…

- Oamenii de stiinta au avertizat miercuri asupra unui potential val de leziuni cerebrale asociate noului coronavirus dupa ce dovezi recente sugereaza ca boala provocata de acesta, COVID-19, poate cauza unele complicatii neurologice grave, ce includ inflamatii, psihoze si delir, informeaza Reuters.…

- Sute de oameni de știința din 32 de țari trag un semnal de alarma: noul coronavirus se poate lua mai ușor decat se credea pana acum. Intr-o scrisoare adresata Organizației Mondiale a Sanatații, 239 de cercetatori spun ca au ajuns la concluzia ca virusul ramane in aer in particule mici, cum sunt cele…

- Dexametazona - un medicament ieftin si larg disponibil - poate salva viata pacientilor grav bolnavi de covid-19, iar aceasta tratament cu steroizi in doza mica reprezinta un progres major in lupta impotriva noului coronavirus SARS-Cov-2, anunta marti experti britanici, relateaza

- Persoanele cu o anumita grupa sanguina risca mai puțin sa se infecteze cu noul coronavirus (COVID-19) și sa ajunga internate in spital, potrivit unui studiu facut de o companie specializata in teste genetice.

- Directorul Organizatiei Mondiale a Sanatatii, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a recomandat oamenilor care participa la proteste sa-și ia masuri de precautie pentru a evita un nou val de contaminari cu coronavirus, scrie Agerpres, citand dpa.

- Se spune ca animalul, care locuiește intr-o ferma din Gent, a dezvoltat un anticorp care ar putea fi eficient impotriva coronavirusului. Ramane insa de vazut daca poate fi folosit la oameni. O lama belgiana ar putea deține cheia care ar face posibila producerea unui anticorp care neutralizeaza coronavirusul…