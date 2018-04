Meteorologii se așteaptă la o răcire a vremii. Revin precipitațiile Potrivit prognozei ANM, meteorologii se aștepta la o racire accentuata a vremii iar precipitațiile se vor reintoarce in cea mai mare parte din țara. Dupa data de 15 aprilie, ANM se așteapta la o racire a vremii, cu maxime ce nu vor depași 18 grade. In plus, spun meteorologii, in majoritatea regiunilor din țara vor reveni precipitațiile. In Transilvania, meteorologii spun ca maximele termice, in jurul datei de 19 aprilie, nu vor depași 15 grade. Dupa 19 aprilie, vremea se va incalzi ușor iar maximele vor atinge valori de 17-18 grade. In schimb, instabilitatea va crește iar in perioada 16 – 18 aprilie… Citeste articolul mai departe pe vocea.biz…

Sursa articol: vocea.biz

Stiri pe aceeasi tema

- Meteorologii anunța racirea ușoara vremii și precipitații în toate regiunile în perioada urmatoare, însa spre sfârșitul saptamânii viitoare, vremea va reîncepe sa se încalzeasca. BANAT. Dupa data de 15 aprilie se prognozeaza o scadere de temperatura, pâna…

- Dupa 15 aprilie, temperaturile vor scadea, iar instabilitatea atmosferica va deveni accentuata. Doar in Dobrogea va fi mai rece decat in restul tarii in urmatoarea saptamana. Chiar si la munte va fi cald, cu temperaturi care ajung la 12-14 grade, iar dupa 15 aprilie se va ajunge la 6 grade Celsius in…

- Vreme calduroasa pentru aceasta perioada Meteorologii anunta ca, în urmatoarea perioada, temperaturile vor fi mai ridicate decât normalul, ajungând în multe dintre regiuni si la 25 de grade Celsius. Dupa 15 aprilie, temperaturile vor scadea, iar instabilitatea…

- Meteorologii anunta ca, in urmatoarea saptamana, temperaturile vor fi mai ridicate decat normalul acestei perioade, ajungand in multe dintre regiuni si la 25 de grade Celsius. Dupa 15 aprilie, temperaturile vor scadea, iar instabilitatea atfosferica va deveni accentuata. Doar in Dobrogea va fi mai rece…

- Administratia Nationala de Meteorologie a anuntat ca in aproape toata tara vor fi ploi in cursul zilei de vineri, temperaturile ajungand la 15-16 grade Celsius. De sambata insa, vremea se va mai incalzi, temperaturile ajungand la peste 20 de grade Celsius. Meteorologii spun ca vineri cerul va fi preponderent…

- Vremea s-a incalzit in ultimele zile, iar romanii deja s-au pregatit sa petreaca de Florii in aer liber, insa natura nu pare sa țina cu ei. Meteorologii anunța pentru acest weekend o schimbare brusca de vreme, temparaturile scazand cu pana la 12 grade. Mai mult, a fost emis un cod galben de vant și…

- Urmatoarele doua saptamani vor fi caracterizate de o vreme in curs de incalzire la nivelul intregii tari, cu temperaturi ce vor atinge in zone din Banat, Crisana si Oltenia chiar si 17-18 grade Celsius, dar pe de alta parte precipitatiile, in special sub forma de ploaie, se vor intoarce in majoritatea…

- Meteorologii au prelungit pana pe 2 martie avertizarile Cod galben si Cod portocaliu de ger valabile la nivelul intregii tari. Prognoza arata ca pana pe 2 martie, ora 20:00, va fi Cod portocaliu de temperaturi extrem de scazute in 29 de judete, inclusiv Municipiul Bucuresti. Gerul va fi persistent,…