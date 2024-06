Stiri pe aceeasi tema

- Campania electorala intra in zona penalului, dupa ce reprezentanții PSD Turda au fost filmați in timp ce aruncau cu bani in comunitatea de romi de pe strada Margaretelor din Poiana. Problema este ca astfel de fapte intra in sfera penala, conform legilor electorale, fiind considerate tentative de mituire…

- Intrebat daca Partidul Național Liberal l-a „ofertat” pe primarul Dominic Fritz, Nicolae Ciuca, liderul formațiunii politice, a recunoscut acest lucru, marți, la Timișoara. Alaturi ii statea Nicolae Robu, candidat la Primaria Timișoara.

- Revenit in studioul PRESSALERT LIVE, candidatul PSD-PNL la Primaria Timisoara, Nicolae Robu a vorbit despre proiectele de anvergura care ar deveni prioritare daca va castiga alegerile de pe 9 iunie. „Suntem foarte in urma. In primul rand Spitalul de Copii, l-am lasat la 95% aproape de finish, era realizat,…

- Cristian Moș a detaliat in interviul de la PRESSALERT LIVE motivele pentru care a decis sa se desprinda de USR Timiș, filiala in care a fost membru fondator. „Cand am auzit de posibilitatea ca Alin Nica și Dominic Fritz sa candideze braț la braț, primul meu gand a fost ca nu pot doi oameni care […]…

- Nicolae Robu, din nou candidat pentru funcția de primar al Timișoarei dupa o pauza de patru ani, a vorbit la PRESSALERT LIVE despre proiectele pe care le considera eșuate ale administrației Fritz, printre care a enumerat proiectul Timișoara – Capitala Europeana a Culturii, Turnul de Apa din Iosefin…

- Fostul primar al Timișoarei, Nicolae Robu, candidat din nou pentru funcția de edil-șef, a spus la PRESSALERT LIVE ca eșecul din 2020, cand a fost invins de Dominic Fritz, a fost o lecție pentru el. „Am invațat foarte mult in acești patru ani. Mi-a prins bine ca am avut parte de acel eșec. E bine […]…

- Primarul Timișoarei, Dominic Fritz, scoate artileria grea in plina campanie electorala! Fritz a mers pe celebra strada C.D. Loga, acolo unde se afla de altfel și Primaria Timișoara și multe din vilele deținute de celebrul clan Carpaci!

- Liderii coaliției PNL – PSD s-au reunit luni, de la ora 11:00, la București, pentru a definitiva candidaturile ce vor fi sustinute de ambele partide in Capitala dar si sa stabileasca daca vor merge cu candidati comuni si lista comuna la alegerile locale, in mai multe orase și județe din tara. Astfel,…