Meteorologii anunță noi coduri portocalii și galbene de ploi în aproape toată țara Un nou cod portocaliu de ploi și vreme instabila a intrat in vigoare din aceasta dimineața. Este vizata cea mai mare parte a țarii. Mai multe județe sunt sub cod galben. Aceasta, in condițiile in care in 19 județe au fost inregistrate deja inundații devastatoare. Avertizarea de cod portocaliu este valabila in intervalul 25 iunie, ora 10:00 – 25 iunie, ora 23:00. Se vor inregistra cantitați de apa insemnate și instabilitate atmosferica accentuata, potrivit ANM. In zonele montane, precum și local in Muntenia, Dobrogea, Transilvania, Maramureș și in sudul Moldovei, vor fi perioade cu averse torențiale… Citeste articolul mai departe pe ziarulclujean.ro…

Sursa articol si foto: ziarulclujean.ro

