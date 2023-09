Stiri pe aceeasi tema

- Meteorologii au emis o atentionare cod galben de ploi și instabilitate atmosferica accentuata, pentru Oltenia, vestul Munteniei, sudul Banatului si sud-vestul Transilvaniei. Avertizarea este valabila pana duminica la pranz.

- Instabilitate atmosferica in Argeș Meteorologii au emis azi o avertizare cu Cod Galben inclusiv pentru județul Argeș. In Oltenia, vestul Munteniei, sudul Banatului și sud-vestul Transilvaniei vor fi perioade cu instabilitate atmosferica. Aceasta se va manifesta prin averse și cu caracter torențial,…

- Deficite de umiditate in sol seceta pedologica moderata, puternica si extrema se inregistreaza in Dobrogea.Vineri, 1 septembrie 2023 aprovizionarea cu apa in stratul de sol 0 20 cm ogor se situeaza in limite satisfacatoare, apropiate de optim si optime, in Maramures, cea mai mare parte a Transilvaniei…

- Meteorologii au emis un cod portocaliu de caldura pentru luni, 28 august, valabil pentru estul Transilvaniei, in Dobrogea, in nordul Munteniei și al Olteniei. Disconfortul termic va fi accentuat, cu temperaturi intre 37 și 39 de grade Celsius.

- Meteorologii anunta, ca, pana joi dimineata, este cod galben de instabilitate atmosferica in Banat, Crisana, nord-vestul Olteniei si in zonele montane aferente. In anumite zone din tara vantul va sufla cu putere. De joi si pana duminica, ANM anunta canicula in intreaga tara, cu temperaturi care pot…

- Se anunța din nou instabilitate atmosferica in județul Maramureș. COD GALBEN Interval de valabilitate: 5 iulie, ora 12 – 6 iulie, ora 02 Fenomene vizate: instabilitate atmosferica Zone afectate: conform textului și harții In Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania, Oltenia, jumatatea de nord a Moldovei,…

- Meteorologii au emis miercuri doua alerte de instabilitate atmosferica și o informare de disconfort termic ridicat si canicula. Prima atentionare emisa de ANM este de tip Cod galben, valabila de miercuri ora 12.00 pana joi la ora 2.00 și anunța instabilitate atmosferica In Banat, Crișana, Maramureș,…

- Cod portocaliu de instabilitate atmosferica accentuata in Oltenia, in intervalul 5 iulie, ora 14.00- 5 iulie, ora 23.00. In zona de munte, in cea mai parte a Olteniei si Transilvaniei, sudul Banatului vor fi averse torentiale. Vor fi descarcari electrice, vijelii si grindina de medii dimensiuni. In…