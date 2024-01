Meteorologii ANM au dat alerta: vremea o ia razna până vineri. Fenomenele extreme care apar Anunț de ultim moment de la specialiștii din cadrul Administrației Naționale de Meteorologie. Mai multe regiuni din țara sunt vizate de noua informare meteorologica. Cu ce fenomene ne vom confrunta, pana vineri. Un nou mesaj de la ANM Dupa cateva zile in care valorile afișate de termometre au crescut, vremea se va schimba din nou. […] The post Meteorologii ANM au dat alerta: vremea o ia razna pana vineri. Fenomenele extreme care apar appeared first on Playtech Știri . Citeste articolul mai departe pe playtech.ro…

