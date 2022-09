Stiri pe aceeasi tema

- VREMEA in ALBA pana duminica: Temperaturi de pana la 33 de grade și furtuni puternice. Prognoza meteo de weekend, 19-21 august Vremea va fi calda la finalul acestei saptamani in județul Alba, fiind anunțate maxime de pana la 33 de grade Celsius. Sunt așteptate insa și averse și futuni puternice, sambata…

- ANM a anunțat, astazi, un cod galben de vreme severa imediata in județul Caraș-Severin. Conform avertizarii se așteapta averse ce vor acumula 25 – 35 l/ mp, frecvente descarcari electrice, intensificari ale vantului și grindina, intre 15:35 și 16:35. Localitațile vizate de avertizare – Bozovici, Prigor,…

- Vremea se incalzește, marți, inclusiv in Capitala. In unele zone ale țarii vor fi ploi slabe, și nu vor lipsi nici intensificari ale vantului. Așadar, in a doua zi a saptamanii valorile termice vor fi in creștere in toata țara, iar in vest și in sud, indeosebi la campie, vremea va deveni calduroasa.…

- Vremea ia o intorsatura radicala in Romania. Temperaturile caniculare sunt inlocuite de vijelii, grindina si descarcari electrice. Administrația Naționala de Meteorologie tocmai a facut anunțul. Incepand de duminica, de la pranz, cea mai mare parte a țarii va fi sub avertizari Cod portocaliu si galben…

- Un val de aer rece se mentine pana la jumatatea saptamanii in Romania. Vremea va fi racoroasa dimineata si noaptea, exceptand sudul tarii, unde maximele vor atinge 30 grade Celsius. In nordul si centrul tarii sunt anuntate furtuni cu descarcari electrice si averse.

- Avertizare meteo: COD GALBEN și PORTOCALIU de furtuni, in Alba. Ploi torențiale, descarcari electrice și grindina, pana duminica seara Avertizare meteo: COD GALBEN și PORTOCALIU de furtuni, in Alba. Ploi torențiale, descarcari electrice și grindina, pana duminica seara ANM a emis o atenționare de tip…

- Vremea va fi caniculara in urmatoarele doua saptamani in toata țara, cu temperaturi maxime de pana la 34 de grade Celsius. Probabilitatea de aparitie a averselor va fi ridicata, potrivit prognozei publicate de ANM pentru perioada 20 iunie - 3 iulie.

- Florin Busuioc a spus cum va fi vremea in urmatoarele zile. Prezentatorul de la meteo a anunțat ca vin ploi furtunoase, cu vijelii și grindina. Prezentatorul rubricii meteo din cadrul Știrilor Pro TV a fost prezent in emisiunea La Maruța, ca in fiecare zi de vineri, unde a comentat Vremea și Vremurile.…