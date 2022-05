Meteo ANM. Caniculă și furtuni violente anunțate în România. Ce intemperii vin peste noi Meteorologii au emis o avertizare de cod galben de vreme rea in unele zone din Romania. Aceasta este valabila incepand de miercuri, 25 mai, ora 12:00 pana joi, 26 mai, ora 08:00. Ce zone sunt vizate? Cod galben de vremea rea Zonele care se afla sub avertizarea de cod galben de vremea rea sunt Maramureș, […] The post Meteo ANM. Canicula și furtuni violente anunțate in Romania. Ce intemperii vin peste noi appeared first on IMPACT . Citeste articolul mai departe pe playtech.ro…

