Meteo, 2 octombrie. Vreme în încălzire, cu vânt moderat Meteorologii anunța ca, vineri, 2 octombrie, vom avea parte de o vreme in incalzire fața de ziua precedenta. In București temperatura maxima va fi de 25 de grade Celsius. Dar nu vom scapa definitiv de ploi. Meteorologii ne avertizeaza și astazi cu privire la intensificarea lor. Este a cincea zi consecutiv, in care ANM ne […] Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

