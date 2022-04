Meteo, 15 aprilie. Vreme caldă. La ce valori ajung, vineri, temperaturile maxime Vești bune despre regimul termic, pentru ziua de vineri. Și in Capitala se anunța o zi frumoasa și mai calda decat in intervalul precedent. Vremea va fi mai calda decat in mod normal, pentru mijlocul lunii aprilie. Temperaturile maxime se vor incadra intre 15 și 26-27 de grade Celsius. Cerul va fi mai mult senin, […] The post Meteo, 15 aprilie. Vreme calda. La ce valori ajung, vineri, temperaturile maxime first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

