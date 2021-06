Metallica va lansa varianta remasterizata a albumului “The Metallica Blacklist”

Stiri pe aceeasi tema

- Metallica va sarbatori pe 10 septembrie 30 de ani de la lansarea faimosului „The Black Album”. Cu aceasta ocazie, muzicienii au prevazut o dubla lansare: reeditarea clasicului disc si „The Metallica Blacklist”, un album imaginat cu cele mai mari staruri ale momentului. Reeditarea „Black Album” va propune…

- La un an dupa lansarea HBO Max, serviciul american de streaming incepe sa ofere o versiune cu reclame, care costa mai putin decat varianta initiala, conform news.ro HBO Max si-a lansat versiunea cu reclame, anuntata oficiala cu cateva luni inainte. Aceasta este disponibila in Statele Unite…

- Samsung a inceput sezonul de primavara cu o lansare extrem de importanta și nu, nu ma refer aici la gama sa flagship Galaxy S, ci la gama midrange, Galaxy A, care a primit noi dispozitive, un „refresh” potrivit pentru anul 2021. Gama A este cea care aduce cele mai mari vanzari ale celor de la Samsung,…

- Electronic Arts a anunțat ca Battlefield, unul dintre cele mai indragite jocuri de tip shooter din lume, va avea varianta de mobil incepand cu 2022. Jocul a fost lansat pentru prima data in anul 2002! Jocul va fi dezvoltat de Industrial Toys și DICE, compania care este deținuta de Electronic Arts. ”Va…

- In timp ce single-ul anterior, “Drivers License”, stabileste numeroase recorduri pe platformele de streaming, unde ocupa primul loc, a primit certificari de aur, platina sau dubla platina pentru vanzari si este, de cinci saptamani consecutiv, pe primul loc in topul radio, Olivia Rodrigo surprinde publicul…

- Elton John a dezvaluit ca a colaborat cu trupa Metallica, in show-ul “Rocket Hour” de pe Apple Music. Potrivit Billboard, Elton John a declarat: „Tocmai am incheiat ceva cu Metallica. In timpul acestei perioade de izolare. Am lucrat cu Gorillaz si oameni de genul asta”, a declarat Elton John. Elton…

- Miley Cyrus i-a dedicat miercuri un amplu mesaj personajului care a consacrat-o, "Hannah Montana", cu prilejul aniversarii a 15 ani de la lansarea acestui serial, devenit un fenomen de masa si care i-a propulsat actuala cariera in muzica pop, relateaza EFE, potrivit AGERPRES. "Buna Hannah.…

