Stiri pe aceeasi tema

- Grupul american Meta, compania-mama a Facebook, a primit miercuri doua amenzi in suma totala de 390 milioane de euro pentru incalcarea Regulamentului general privind protectia datelor (GDPR/RGPD).

- Grupul american Meta, compania-mama a Facebook, a primit miercuri doua amenzi substantiale in suma totala de 390 milioane de euro pentru incalcarea Regulamentului general privind protectia datelor (GDPR/RGPD), a anuntat Comisia irlandeza pentru protectia datelor (DPC), care actioneaza in numele Uniunii…

- Autoritațile irlandeze de reglementare au aplicat miercuri, 4 ianuarie, amenzi de sute de milioane de euro companiei Meta, societatea care deține Facebook, pentru incalcari ale confidențialitații online, informeaza The Associated Press . De asemenea, companiei i-a fost interzis sa-i forțeze pe utilizatorii…

- Secretarul general al PSD Paul Stanescu spune ca Romania nu mai poate avea o politica externa pasiva, ci trebuie sa promoveze mai activ și cu mai multa determinare obiectivele țarii in cadrul comunitații europene. Intr-un mesaj adresat cu ocazia Anului Nou, secretarul general al PSD spune ca 2022…

- In urma plangerilor cu privire la utilizarea de catre Whatsapp a datelor cu caracter personal in Irlanda si a unei hotarari a Comisiei UE pentru Protectia Datelor (EDPB) cu privire la aceasta problema, Comisia irlandeza pentru protectia datelor a impus in 2021 masuri corective impotriva Whatsapp si…

- Kievul a exprimat duminica temeri cu privire la un posibil atac "sub steag fals" din partea Rusiei dupa ce ministrul rus al apararii, Serghei Soigu, a declarat in convorbiri telefonice purtate in aceeasi zi cu omologii sai din Franta, Turcia si Marea Britanie ca Ucraina ar pregati un atac cu "bomba…

- Comisia franceza de Reglementare a Energiei (CRE) a anuntat miercuri ca rezervele de gaze ale tarii au ajuns la 99%, un nivel superior mediei din alti ani, fiind astfel indeplinit obiectivul Guvernului, intr-un context in care exista riscul de penurie din cauza scaderii furnizarilor de gaze din Rusia,…