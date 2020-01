Stiri pe aceeasi tema

- Atacantul Lionel Messi (FC Barcelona) este golgheterul deceniului trecut (2010-2019) din cele mai bune 10 ligi ale lumii, conform unui studiu realizat de portalul specializat Transfermakt, conform caruia argentinianul a marcat 522 de goluri in 521 de meciuri, singurul fotbalist care are mai multe…

- Cristiano Ronaldo a oferit un interviu celor de la DAZN Italia, in care a vorbit desre cariera lui și despre cum vede fotbalul. Atacantul in varsta de 34 de ani a precizat ca cel mai important gol al lui a fost reușita din foarfeca in poarta echipei Juventus, cand juca la Real Madrid."Cel…

- Messi a marcat 35 de triple in campionat, in timp ce Cristiano Ronaldo, intre timp transferat la Juventus, are 34. Argentinianul Lione Messi si-a prezentat Balonul de Aur pe Camp Nou si a marcat de trei ori in meciul FC Barcelona - Mallorca, scor 5-2, disputat, sambata, in etapa a XVI-a a campionatului…

- Zlatan Ibrahimovic este foarte aproape de revenirea in Seria A, la AC Milan, și a inceput deja sa iși ”intre in ritm”. Atacantul suedez a acordat in aceste zile un interviu in presa din Italia, in care a vorbit despre cel mai bun jucator de acolo, portughezul Cristiano Ronaldo, scrie Mediafax.Ibrahimovic…

- BALONUL DE AUR // Leo Messi (32 de ani) a caștigat al șaselea trofeu din cariera și a devenit cel mai titrat fotbalist din istorie! Celelalte disctincții au venit in anii 2009, 2010, 2011, 2012 și 2015. Lionel Messi a devenit lider solitar in ierarhia Baloanelor de Aur caștigate, devansandu-l pe Cristiano…

- In etapa a cincea din grupele Ligii Campionilor, Bayern Munchen a spulberat-o, marți seara, la Belgrad, pe Steaua Roșie cu 6-0.Atacantul echipei bavareze Robert Lewandowski a intrat in istoria fotbalului, dupa ce a reușit sa marcheze de patru ori intr-un interval de 15 minute (intre minutul 53 și minutul…

- Astazi se joaca 8 meciuri din etapa a 4-a din Liga Campionilor. Meciul serii este cel dintre Real Madrid și Galatasaray, unde, in echipa turcilor, Florin Andone e anunțat titular. Fotbalul spectacol incepe de la ora 19:55 cu doua partide: Bayern Munchen - Olympiakos și Lokomotiv Moscova - Juventus.…

- Starul portughez Cristiano Ronaldo, atacantul echipei Juventus Torino, aflat în cursa pentru câstigarea celui de-al saselea Balon de Aur din cariera sa, a declarat pentru revista France Football ca, daca ar putea alege, ar juca doar în meciurile din Liga Campionilor si în cele…