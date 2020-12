Stiri pe aceeasi tema

- Leo Messi (33 de ani), vedeta Barcelonei, nu a revenit in Spania dupa vacanța de Craciun și va ramane in Argentina pana la inceputul lui 2021. Astfel, starul catalanilor va rata ultimul meci din 2020 al Barcelonei, cu Eibar, pe 29 decembrie. Jucatorii Barcelonei s-au reunit azi pentru a pregati meciul…

- Dinamo Kiev, echipa antrenata de Mircea Lucescu, a fost invinsa, ieri , pe teren propriu, cu scorul de 0-4 (0-0), de FC Barcelona, in etapa a IV-a a Grupei G a Ligii Campionilor. De la FC Barcelona au lipsit mai multi jucatori importanti, intre care Leo Messi, menajat, Ansu Fati si Gerard Pique, accidentati.…

- Cristiano Ronaldo (35 de ani) a scapat de coronavirus și poate reveni la Juventus, care joaca duminica impotriva Speziei. Depistat pozitiv la COVID-19 cand era la naționala Portugalia, Cristiano Ronaldo s-a intors in Italia, dar tot a pierdut patru meciuri ale lui Juventus, inclusiv confruntarea cu…

- Ansu Fati (17 ani), noua „perla” a Barcelonei, are deja doua carduri speciale in FIFA Ultimate Team. Ansu Fati se anunța urmașul marelui Messi la Barcelona. La 17 ani, puștiul minune deja marcheaza goluri importante pentru catalani și va fi un om important pentru Ronald Koeman in acest sezon. ...

- Ousmane Dembele (23 de ani), care jucase din nou dupa zece luni de pauza pentru Barcelona, a aparut la ședința de pregatire cu un sfert de ora intarziere. De-abia revenise Ousmane Dembele și iar are probleme. Duminica, atacantul francez a jucat din nou intr-un meci oficial al Barcelonei, dupa zece luni,…

- Ansu Fati e imaginea noii Barcelona. Doua goluri, penalty provocat in primul meci oficial cu Ronald Koeman antrenor, 4-0 cu Villarreal. Cotidianul catalan Sport i-a dat nota maxima. 10! Acesta a fost debutul oficial al lui Koeman și, 45 de minute, Barca a aratat ca un speedboat. In 4-2-3-1, cu Messi…