Meserie traditionala, banoasa: Zidarii castiga pana la 5.000 de lei si sunt foarte cautati

Stiri pe aceeasi tema

- Retribuțiile parlamentarilor din Romania au crescut incepand cu anul 2019. Astfel, un senator din Romania are in prezent un salariu brut de 18.720 de lei. Asta inseamna un salariu net de 10.950 de lei. Prin comparație, salariul unui parlamentar din Rada Suprema a Ucrainei care provine din Regiunea Cernauți…

- Cu toate acestea, oamenii nu prea se inghesuie sa se angajeze, iar firmele se plang ca nu-si pot onora comenzile. Unul din motive ar fi drumurile proaste. Daca in Europa in noua ore se pot strabate 800 de kilometri, la noi in tara cu greu se parcurg 300 de kilometri.

- Kelemen Hunor, președintele UDMR, a vorbit, la Romania9, la TVR 1, despre discuțiile pe care le-a avut cu președintele Klaus Iohannis, la Cotroceni, inainte de a veni cu nominalizarea lui Ludovic Orban, ca și premier desemnat."Am simțit in ultima discuție ca era hotarat sa-l nomnalizeze pe…

- Mirajul de a face bani online ii acapareaza pe copiii din Romania, astfel incat acestia nu isi mai doresc sa devina medici sau ingineri, ci influenceri. Insa, puțin știu ce inseamna, de fapt, a fi influencer, și puțini realizeaza ca nu orice persoana reușește sa ajunga in top si sa traiasca doar din…

- In topul preferințelor exprimate de angajatori se afla candidați din grupa de varsta 36-45 de ani. Astfel, percepția generalizata potrivit careia angajatorii cauta oameni foarte tineri pare sa nu mai fie valabila. CV-urile candidaților din grupa de varsta 36-45 de ani activi pe platforma de recrutare…

- Cei mai cautați angajați din Romania. “Anul 2019 a fost anul specialistilor, al candidatilor maturi, cu experienta” CV-urile care au inregistrat cele mai multe vizualizari pe platforma eJobs in perioada ianuarie-august 2019 sunt cele ale candidatilor din grupa de varsta 36-45 de ani, informeaza…

- Primul centru comercial modern din Romania sarbatorește doua decenii de la lansare printr-o campanie aniversara amplaParticipanții la campania aniversara pot caștiga, prin tragere la sorți, o Tesla Model 3, mașina electrica de ultima generație In 1999, București Mall-Vitan iși deschidea ușile pasionaților…

- Daniel Zamfir, liderul senatorilor ALDE, reactioneaza la afirmatiile liderului senatorilor PNL, Florin Citu, care sustine ca majoritatea bugetarilor „sunt praf la locul de munca” si ca acestia trebuie sa fie de acord sa lucreze fara a primi vouchere, tichete de vacanța, sporuri și pensii speciale. Zamfir…