- Secțiile de terapie intensiva COVID din București sunt pline, iar tendința este ca la spital sa ajunga familii intregi, inclusiv cu bebeluși de o luna, avertizeaza medicii. Medicii din Capitala sunt din nou in alerta dupa ce in ultimele zile numarul cazurilor de infectare cu SARS-CoV-2 a crescut. Ei…

- Cozi interminabile, in special la orele diminetii, pe Aeroportul din Otopeni, unde sute de romani asteapta sa plece in concediu in strainatate. Oamenii trebuie sa soseasca cu trei ore devreme din cauza aglomeratiei generate de cei care nu reusesc sa completeze formularele COVID. Traficul aerian este…

- Papa Francisc a lansat miercuri un apel catre oameni sa se vaccineze împotriva COVID-19, afirmând ca vaccinurile ar putea pune capat pandemiei, însa acest lucru trebuie facut de catre toata lumea, relateaza Reuters și Agerpres.„Multumita lui Dumnezeu si muncii multora,…

- In conditiile in care cazurile de infectare cu Covid-19 continua sa creasca din cauza variantei Delta, actorul Arnold Schwarzenegger i-a criticat pe cei care sunt impotriva purtarii mastilor, numindu-i „idioti”, si a facut apel ca oamenii sa se vaccineze, potrivit news.ro.„Oamenii ar trebui sa stie…

- Arnold Schwarzenegger, fost guvernator al Californiei, s-a enervat într-un interviu acordat CNN din cauza persoanelor „care pun liberatea înaintea sanatatii si sigurantei lor” si i-a numit „idioti”, relateaza USA Today și News.ro. În conditiile în…

- Președintele Klaus Iohannis a evitat un raspuns tranșant privind introducerea obligativitații introducerii vaccinului pentru medici sau profesori, dar a criticat faptul ca unii medici nu sunt vaccinați, atragand atenția ca sunt un pericol pentru pacienți, cu ocazia unei vizite efectuate miercuri in…

- Premierul Florin Cițu a spus, sambata, referindu-se la numarul tot mai mic de romani care aleg sa se vaccineze, ca cel mai important pentru acestea este ‘viața’. “Cel mai important beneficiu pentru persoanele vaccinate este viața. De aici incepe totul. Ii incurajez pe romani sa mearga sa se vaccineze.…

- Apariția noilor tulpini de Covid-19 ingrijoreaza autoritațile din intreaga lume, dar și pe reprezentanții companiilor care au produs vaccinul. Pentru ca serul anti-Covid-19 sa ramana la fel de eficient, Pfizer a demarat un studiu de evaluare cu privire la o a treia doza de siguranța, care sa fie imbatabila…