Mirko Pigliacelli (29 de ani) a disputat ultimul sau meci la CS Universitatea Craiova, scor 2-2, cu Sepsi Sf. Gheorghe, vineri seara, in prima etapa a Superligii. Pigliacelli, ca un veritabil portar de handbal, a scos cu piciorul mingea trimisa de Ispas, astfel ca a salvat Universitatea de la un nou eșec cu Sepsi. ”E un pic grea desparțirea,, pentru ca aici am stat patru sezoane, care au fost super. M-am simțit chiar foarte bine. S-a terminat, acum incepe o noua era. Eu am fost mereu la dispoziția lui Mister, nu mi-a fost frica de accidentare, am vrut sa-mi fac datoria. A fost un meci echilibrat,…