Stiri pe aceeasi tema

- Angelique Kerber a declarat ca este prietena buna cu Simona Halep si spera ca jucatoarea româna sa revina cât mai repede dupa accidentarea suferita miercuri, informeaza News.ro."Am încercat sa o ajut cât puteam si sper ca va reveni cât mai curând si ca…

- Vesti proaste pentru Simona Halep, dupa accidentarea suferita in turul II la Roma. Jucatoarea de tenis a primit un diagnostic crunt din partea medicilor. La o ora dupa abandonul partidei cu Angelique Kerber, pe care o domina, Halep a anunțat ca e posibil sa fie vorba despre o ruptura musculara. Intr-o…

- „Din nefericire, testul cu ultrasunete a aratat ca am ruptura musculara la gamba stanga. Voi face un RMN maine pentru a intelege gravitatea accidentarii, insa in acest moment nu stim care va fi timpul de recuperare. Sunt foarte dezamagita sa parasesc in acest fel turneul de la Roma…”, a scris Simona…

- „Din nefericire, testul cu ultrasunete a aratat ca am ruptura musculara la gamba stanga. Voi face un RMN maine pentru a intelege gravitatea accidentarii, insa in acest moment nu stim care va fi timpul de recuperare. Sunt foarte dezamagita sa parasesc in acest fel turneul de la Roma…”, a scris Simona…

- Mult de munca pentru nimic! Simona Halep a fost invinsa, marti dupa masa, la Madrid, de belgianca Mertens, in optimile competitiei, dupa un meci extrem de disputat, plin tensiune si puncte incitante. Sportiva noastra, ultima campioana de la Wimbledon, a luptat timp de doua ore si 36 de minute in fata…

- Simona Halep, 29 de ani, locul 3 mondial, a anuntat, sambata, pe pagina sa de Facebook ca s-a retras de la Miami Open, din cauza unei accidentari la umarul drept, potrivit News . Campioana de la Roland Garros și de la Wimbledon se calificase in turul 3 la simplu și urma sa joace astazi cu Anastasija…

- Simona Halep este apreciata de jurnaliștii straini. Sportiva a fost laudata de Ben Rothenberg, unul dintre cei mai apreciați jurnaliști de tenis din lume. Simona Halep, apreciata de cel mai cunoscut jurnalist american El a declarat ca Simona Halep va mai caștiga cel puțin o data Roland Garros. „Nu…

- ​A parasit Australian Open în semifinale dupa un meci în care nu a avut resursele necesare pentru a trece de Naomi Osaka. Serena Williams nu a reușit nici la acest Grand Slam sa o egaleze pe Margaret Court (24 de titluri majore), iar Patrick Mouratoglou a precizat când are de gând…