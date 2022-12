Stiri pe aceeasi tema

- „Peste 1.200 de hectare de teren au fost deja marcate in sistemul informatic de catre detinatori pentru a fi impadurite. In zece zile de la lansarea celei mai ample campanii de impaduriri din Romania, au fost create peste 300 de conturi de utilizatori si s-au inceput procedurile pentru impadurirea a…

- ”Romania si Bulgaria vor relua negocierile pentru a construi hidrocentrala de la Turnu Magurele – Nicopol. Proiectul hidrotehnic va avea 840 MW putere instalata, din care 420 MW partea romaneasca, cu o productie totala de 4400 GW pe an, respectiv 2200 GW pentru Romania”, a scris, marti, pe Facebook,…

- ”Estimarile Comisiei Europene privind imbunatatirea substantiala a perspectivei de crestere economica a Romaniei, de la 3,9% la 5,8% in acest an, ofera un plus de incredere investitorilor romani si straini.Faptul ca intr-un an atat de complicat, Romania a reusit sa-si pastreze atractivitatea ca destinatie…

- Presedintele partidului Forta Dreptei Ludovic Orban i-a propus primarului general al Capitalei Nicusor Dan sa suspende livrarea energiei termice in cladirile guvernamentale pana cand „guvernul PSDNL” va intelege si va plati sumele datorate PMB, potrivit prevederilor legale, transmite News.ro. „In cazul…

- Capii lumii manelelor se aliniaza curentelor actuale și iși fac debutul in Metaverse-ul lui Mark Zuckerberg. Printre cei care au investit in NTF-uri in universul virtual de miliarde de dolari al boss-ului de la Facebook și Instagram se numara Florin Salam și Andrei Velcu, alias Tzanka Uraganul, care…

- ”Romania ramane o destinatie atractiva pentru investitorii din afara granitelor, iar economia noastra ofera noi oportunitati pentru antreprenori. Cresterea cu aproape o treime a numarului firmelor cu capital strain nou deschise in tara noastra in primele noua luni ale acestui an, comparativ cu aceeasi…

- Ludovic Orban, liderul partidului Forța Dreapta (desprins din PNL), a publicat o fotografie in care apare alaturi de Catalin Drula (USR) și Eugen Tomac (PMP), la un eveniment organizat de acesta din urma. ”Exista opoziție. Exista alternativa. Impreuna cu Catalin Drula și Eugen Tomac la Liga Aleșilor…

- ”Cum arata cinismul in Romania: persoanele cu dizabilitati primesc gratuit 6 calatorii cu trenul, dar nu se pot urca in el. Le-as sugera celor de la CFR Calatori ca in loc sa le solicite utilizatorilor de scaun rulant sa faca cerere (!?) pentru a se putea urca in tren, sa puna mana sa cumpere niste…