Mesajul primarului Municipiului Blaj, Gheorghe Valentin Rotar, cu prilejul Anului Nou 2023

Anul 2022 a fost cel mai bun an din punct de vedere al investițiilor pentru municipiul Blaj, in ciuda dificultaților economice cu care s-au confruntat toate administrațiile locale din țara! In acest an am inaugurat cateva obiective foarte importante pentru oraș și ne-am apropiat și mai mult de finalizarea altora. Nu am fi reușit sa […]