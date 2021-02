Stiri pe aceeasi tema

- Virgil Popescu, ministrul Energiei, ii trimite pe mineri la munca, in așteptarea ca Guvernul din care face parte le va livra salariile pentru care ortacii au muncit. Popescu a precizat, la Antena 3, ca minerii vor primi doar salariile, nu și sporurile și tichetele cerute de oameni. ”Vineri…

- Ministrul Energiei, Virgil Popescu, anunta ca „in prima jumatate a saptamanii viitoare” minerii de la Lupeni, care s-au blocat in subteran din cauza restantelor salariale si protesteaza, de cinci zile, vor primi banii. Ministrul a explicat ca hotararea de guvern redactata de ministerul Muncii privind…

- Repornirea Termocentralei Mintia ar putea avea loc la mijlocul saptamanii viitoare, in conditiile in care minerii din Valea Jiului vor incepe lucrul pe 22 februarie si primul tren cu carbune va pleca de la exploatarile miniere spre producatorul de energie o zi mai tarziu, a declarat, sambata, directorul…

- Premierul Florin Cîțu discuta la aceasta ora cu ministrul economiei, Virgil Popescu, despre situația minerilor blocați de doua zile în subteran. Reamintim ca aproximativ 100 de mineri de la Mina Lupeni s-au blocat în subteran, iar alte câteva sute protesteaza în curtea…

- Aproximativ 70 de mineri de la Vulcan au refuzat sa intre in mina si au pornit pe jos spre Lupeni, pentru a-i sustine pe ortacii care s-au blocat in subteran si cer plata restantelor salariale si a altor drepturi. O delegatie a minerilor se va intalni cu ministrul Energiei, Virgil Popescu, in cursul…

- "La ora 1.00 se va opri Termocentrala Mintia din cauza lipsei stocurilor de carbune. Guvernul si autoritatile locale, Prefectura, Primarie, nu au venit cu solutii pentru asigurarea carbunelui. Prefectura si Primaria refuza sa ceara un ajutor guvernamental pentru respectarea legii 325/2006”, a transmis…

- Ministrul Energiei, Virgil Popescu, afirma ca, la un imobil al sau, unde nu locuieste nimeni, a primit o factura la curentul electric de 972 de lei, in conditiile in care estimeaza un consum real in valoare de cateva zeci de lei. In acest context, ministrul sustine ca ordinul ANRE care reglementeaza…

- Ministrul Energiei, Virgil Popescu, ar dori ca in Valea Jiului sa fie realizate fabrici pentru componente fotovoltaice și panouri solare. Explicația ministrului este clara. Este mai eficient din punct de vedere economic, dar și social ca acestea sa fie realizate aici, in loc de a fi importate. Astfel,…