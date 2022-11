Presedinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a reafirmat, marți seara, la Digi 24, intentiile proeuropene ale conducerii de la Chisinau, aratand ca nu se lasa intimidata de protestele care ii cer demisia si care s-au dovedit a fi finantate de forte proruse interesate de destabilizarea tarii, potrivit News.ro. Intrebata, marti, intr-un interviu la Digi24, daca are un mesaj pentru Rusia, in contextul in care sunt deja documente ale serviciilor secrete care dovedesc ca Moscova este in spatele acestor miscari din Republica Moldova, Maia Sandu a declarat: „Mesajul nostru este acelasi: vrem sa ne fie…