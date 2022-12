Mesajul Ambasadei ruse de Ziua Națională a României, ironizat de internauți. ”Cu tezaurul cum rămâne?” De 1 decembrie amabasada Rusiei la Bucuresti a transmis un mesaj pe contul sau oficial de Facebook prin care a transmis romanilor ca: „Personalul Ambasadei Federatiei Ruse ii felicita pe cetatenii Romaniei de Ziua Nationala! LA MULTI ANI!".Alaturi de acest mesaj, Ambasada Rusiei a atasat o imagine cu steagul Romaniei. Postarea a devenit virala la scurt timp, iar romanii le-au transmis atat multumiri cat si mesaje ironice rusilor. Redam mai jos o serie de mesaje transmise de romani: - "hai siktir" - "Ati inghitit putin in sec cand ati vazut HIMARSUL ala de la parada, nu?" - "Slava Ukraini!" - "Felicitati-ne… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

