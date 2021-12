Stiri pe aceeasi tema

- Ambasada Italiei la Bucuresti a precizat vineri ca ia act de anchetele in curs si este increzatoare in implicarea institutiilor romane pentru a face lumina cu privire la conflictul recent dintre senatoarea Diana Sosoaca si o echipa de jurnalisti italieni. "Referitor la evenimentul in care…

- Ambasada Italiei la București a anunțat, intr-un comunicat de presa, ca iși exprima „aprecierea fata de declaratiile facute de partea romana”, dupa ce președintele Klaus Iohannis a cerut autoritaților competente sa verifice ce s-a intamplat. Ambasada Italiei sustine ca a luat „act de anchetele in curs…

- Președintele Klaus Iohannis a declarat ca este “absolut regretabil” faptul ca jurnalista Lucia Goracci a fost agresata de familia Șoșoaca. El a cerut sa se faca verificari la sange, pentru ca astfel de incidente, care “pana acum ar fi fost inimaginabile”, sa nu se mai intample. “Un incident absolut…

- Presedintele Klaus Iohannis a calificat drept ”absolut regretabil” scandalul declanșat de senatoarea Diana Sosoaca, adaugând ca sechestrarea de persoane se sanctioneaza. Iohannis a mai spus ca solicita autoritaților române sa faca ”o verificare la sânge” a ceea…

- „Este un incident absolut regretabil. Sechestrarea de persoane se sanctioneaza si in Romania. Nu vreau sa ma antepronunt.Autoritatile trebuie sa verifice. trebuie sa-și faca datoria cu varf si indesat, dupa care voi astepta concluziile.E posibil sa fi fost greseli in abordare, dar nu ma pot pronunta…

- Deja obisnuiti cu manifestarile teatrale ale senatoarei Sosoaca suntem tentati sa trecem incidentul in care a fost implicata echipa jurnalistilor italieni la capitolul „inca un circ”. Daca ar fi fost vorba despre niste jurnalisti autohtoni agresati si sechestrati de un politician, cu siguranta subiectul…

- Guvernul a transmis, marti, prima reactie, dupa scandalul dintre familia Sosoaca si jurnalistii italieni. Executivul condamna „cu fermitate orice actiune de intimidare a jurnalistilor sau de obstructionare a dreptului la libera informare a cetatenilor”, iar premierul considera inacceptabil acest incident.…

- Conflictul pe care Diana Sosoaca l-a avut cu o echipa de jurnaliști italieni provoaca reacții in politica din peninsula. Potrivit Rai News, ambasadorul Italiei in Romania a cerut guvernului Romaniei lamuriri imediate dupa incidentul de la București in care a fost implicata jurnalista RAI Lucia Goracci…