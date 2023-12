Stiri pe aceeasi tema

- Preasfințitul Macarie, Episcop al Episcopiei Ortodoxe Romane a Europei de Nord, atrage atenția, in emoționanta Pastorala de la Nașterea Domnului, ca ”Lumea noastra graviteaza axiologic, ca și atunci, intr-o orbita a supremației. Mai-marii acesteia se infrupta din sudoarea celor mulți, ca altadata…

- Batuta cu dubele, jocul caprei, colinde de fecior, de fata și de gazda sunt cateva dintre datinile care vor aduce culoare și bucurie pe strazile Timișoarei la Alaiul Colindatorilor, cel mai așteptat eveniment al iernii. Peste 200 de colindatori din județul Timiș vor sosi la Timișoara in 21 decembrie…

- Romanii prefera tot mai mult produsele tradiționale spaniole, consumand de aproape 4 ori mai mult jamon in 2023 fața de 2021. Cei mai mulți consumatori de șunca spaniola se afla in București, Cluj și Timișoara și sunt dispuși sa plateasca pana la 6.000 lei pe o singura bucata, potrivit datelor Alioli.ro…

- Dupa Craiova, Sibiu, Cluj-Napoca, Brașov și București, a venit randul Timișoarei sa imbrace haine de Sarbatoare și sa petreaca seara de seara la Targul de Craciun din Piața Victoriei. Bradul din plastic i-a suparat in schimb pe unii dintre timișoreni, mai puțini receptivi la argumentele ecologice.Timisoara,…

- Zona centrala a Timișoarei a devenit, duminica seara, locul principal de atracție din oraș, odata cu deschiderea Targului de Craciun și a aprinderii iluminatului festiv. Trei piețe, Operei, Libertații și Sfantul Gheorghe, au fost pline de cei care au dorit sa asiste la momentul aprinderii iluminatului,…

- Reprezentanți ai ambelor partide din coaliția de la guvernare au anunțat astazi ca, saptamana viitoare, Executivul va aproba indicatorii tehnico-economici pentru stadionul care va lua locul batranului „Dan Paltinișanu” de la Timișoara, arena care urmeaza sa fie construita in principal cu fonduri de…

- Guvernul Romaniei, prin Secretariatul de Stat pentru Culte, va acorda o finantare de aproape 7 milioane de euro Mitropoliei Banatului pentru a achizitiona un ansamblu de cladiri din centrul orasului Timisoara.Deputatul PSD de Timis Alfred Simonis, care ocupa si functia de presedinte interimar al…

- Lanțul german de magazine LIDL se extinde in zona periurbana a Timișoarei. Primaria Comunei Moșnița Noua anunța ca in 24 octombrie a fost eliberata autorizația de construire pentru noul magazin Lidl in Moșnița Noua. Acesta va fi situat pe Drumul Boilor DC 97, intre strazile Arlechino și Scaramouch.…