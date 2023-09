In urma cu o seara, o tragedie de proporții a lasat multa durere in sufletul unei familii din Iași. Un adolescent in varsta de 20 de ani a fost injunghiat in inima și in spate, iar mai apoi a murit pe loc. La cateva ore distanța, familia lui Sebastian a transmis mesaje de suferința pe rețelele de socializare. Se pare ca tanarul ar fi invins o boala grea.