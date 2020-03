Mesaje de 1 martie 2020. Cele mai frumoase mesaje de 1 Martie. Să aveţi o primăvară frumoasă! Mesaje de 1 Martie. Cu drag de martisor, primeste primavara in sufletul tau, si fie ca acest anotimp sa iti aduca implinire si noroc, fericire si iubire si nu in ultimul rand caldura sufletesca de la cei dragi. Iti doresc o primavara frumoasa! Mesaje de 1 Martie. Viata, lumina, caldura... parfumul de fericire este esenta primaverii, iar martisorul simbolul ei. Iti doresc ca razele soarelui somnoros sa-ti deschida petalele sufletului asemeni ghiocelului odata cu sosirea primaverii! Mesaje de 1 Martie. Ani frumosi sa-ti vina-n cale! Sanatate si... parale! Mesaje de 1 Martie.… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

