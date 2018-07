Stiri pe aceeasi tema

- concertul pe care grupul trip-hop Massive Attack l-a sustinut marti seara in Capitala a reprezentat, pe langa revenirea britanicilor pe scena bucuresteana, si o reala doza de civism. De activism social si politic, deopotriva. Guvernul Romaniei, cazul Colectiv, Catedrala Mantuirii Neamului, Brexitul…

- Moscheea controversata de la București, de langa Romexpo, nu se mai construiește. Oficial, decizia aparține turcilor și nu ar avea legatura cu amplele proteste care incercau impiedicarea ridicarii locului de rugaciune pe pamant romanesc. Moscheea de la Romexpo nu se va mai construi din lipsa banilor…

- Trupa australiana ska-jazz The Cat Empire va reveni in concert la Bucuresti, in luna octombrie, cand va canta la Arenele Romane, scrie news.ro.Pe 31 octombrie, muzicienii vor urca pe scena amplasata in cort incalzit, iar in deschidere va mixa DJ Jumps, transmite organizatorii, BestMusic Live…

- O școala din București a fost distrusa de un incendiu, zilele trecute. Norocul a fost ca s-a intamplat in afara programului de cursuri, pentru ca altfel tragedia „Colectiv” s-ar fi putut repeta. Autoritațile au constatat, ulterior, ca unitatea de invațamant era una dintre multele din Capitala care…

- Piesa “Satul electronic” de Valeriu Butulescu, din Petroșani, a caștigat marele premiu FestCo. Piesa a fost pusa in scena de Trupa tinerilor artiști de la Teatrul ”Gong” din Roman. Ediția din acest an a Festivalului Național al Trupelor de teatru pentru Liceeni ”Jos Palaria” de la București…

- Trupa marocana The Master Musicians of Jajouka led by Bachir Attar va sustine un concert in club Control din Bucuresti, pe 27 mai, in seria evenimentelor Outernational, potrivit unui comunicat remis MEDIAFAX de organizatori.