Mesaj superb al suporterilor U Cluj pe BT Arena - FOTO

Treisprezece cetateni din Afganistan si Turcia, prinsi incercand sa treaca granita ilegal

In ultimele 24 de ore, in urma unor actiuni desfasurate de… [citeste mai departe]