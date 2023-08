Stiri pe aceeasi tema

- Solistul trupei Luna Amara, Mihnea Blidariu, crede ca ”scandalul Gheboasa” este numai o distragere a atenției de la ”adevarata problema, care este festivalul Untold insuși”.Acesta crede ca problema este faptul ca festivalul ocupa spațiul public și perturba viața celor care traiesc in apropiere. El a…

- Gheboasa contesta amenda pe care i-a dat-o Janadarmeria dupa presația sa de la UNTOLD, susținand ca a fost amendat din cauza ca este „țigan”. In apararea lui au sarit numeroși internauți. „Nu ințeleg de ce m-au amendat tocmai pe mine. Cred ca daca nu eram țigan, nu primeam amenda. Familia mea știe ca…

- Oana Pellea intervine in scandalul Gheboasa: Fiecare generație pretinde, mai agresiv sau nu, supremația in ‘inventarea roții’!Oana Pellea intervine in scandalul Gheboasa de la Untold 2023 și comenteaza pe marginea razboiului dintre generații. Celebra actrița a indemnat la exprimare eleganta și nu…

- Scandalul recitalulului susținut de artistul Gheboasa la Untold explodeaza in mod neașteptat. Jandarmeria Cluj s-a sesizat in urma scandalului public și a analizat filmarile. Versurile obsecene, care au scandalizat o parte din țara i-au deranjat și pe cei de la Jandarmerie, care l-au amendat pe Gheboasa.A…

- Scriitorul clujean Cornel Udrea a criticat „momentul” Gheboasa de la UNTOLD, insa avertizeaza ca tinerii care au participat la festival nu trebuie condamnați. Ba mai mult, el vorbește despre beneficiile acestui festival nu doar pentru municipiul Cluj-Napoca, ci și pentru Romania.„UNTOLD este o instituție…

- Duminica seara a plouat cu galeata minute bune la Cluj, la festivalul Untold. Ploaia a dat idei, iar cațiva festivalieri au fost rasplatiți cu zeci de mii de aplauze. Mii de petrecareți au fost prezenți duminica, in ultima zi, la festivalul Untold. Au fost și unii care au asistat la eveniment de pe…

- Festivalul UNTOLD, care se va ține la Cluj-Napoca in perioada 3-6 august, este 99% sold-out, anunța organizatorii, care au precizat ca mai sunt mai puțin de 1000 de abonamente disponibile pentru cei care vor sa participe in toate zilele de festival. Prețul unui abonament incepe de la 199 de euro + taxe.…