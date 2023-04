Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Klaus Iohannis a transmis duminica un mesaj de Ziua Forțelor Terestre, „una dintre cele mai importante categorii de forțe ale Armatei Romaniei”, in care subliniaza rolul important pe care il joaca „in asigurarea securitații țarii noastre și a Flancului Estic al NATO”. Șeful statului amintește…

- Fortele Terestre reprezinta o componenta moderna a Armatei Romaniei, cu un rol determinant in garantarea suveranitatii, a independentei si a unitatii statului, a integritatii teritoriale a tarii si a democratiei constitutionale, a transmis presedintele Klaus Iohannis, intr-un mesaj cu ocazia Zilei…

- Potrivit unor surse ruse, un avion aparținand armatei ucrainene s-a prabușit in regiunea Bryansk din Rusia, iar pilotul ar fi fost reținut. Pilotul ucrainean, reținut in regiunea Bryansk, a spus ca scopul zborului a fost urmarirea liderului, apoi, la comanda liderului, era necesara fotografiarea unui…

- Dupa ce luni președintele Klaus Iohannis a anunțat ca nu este de acord cu alegerile anticipate, președintele PSD Marcel Ciolacu a declarat ca nici liderii PSD nu-și doresc alegeri anticipate. Marcel Ciolacu susține punctul de vedere al președintelui Klaus Iohannis și arata ca nu se va forța ajungerea…

- Importurile de armament in Europa aproape s-au dublat in 2022, datorita livrarilor masive catre Ucraina care a devenit a treia destinatie mondiala, potrivit unui raport al Institutului International de Cercetare pentru Pace (SIPRI) din Stockholm, publicat luni, informeaza Agerpres. Cu un salt de 93%…

- Romania va beneficia de o noua donatie de echipamente medicale din partea Organizatiei Mondiale a Sanatatii. Este vorba despre 106 defibrilatoare, 228 de kituri de echipamente individuale de protectie si 220 de targi pentru transportul pacientilor. Premierul Nicolae Ciuca a convocat, vineri, in format…

- Parinții care adopta un copil au dreptul sa stea acasa cu el timp de doi ani, similar cu parinții naturali. In prezent, concediul de acomodare este de un an. Legea a fost adoptata, marți, de Camera Deputaților, in calitate de for decizional, și va merge la președintele Klaus Iohannis pentru promulgare. …

- Și presa internaționala a remarcat, joi, atitudinea președintelui Klaus Iohannis care a fost surprins, chiar și in imaginile transmise oficial de Administrația Prezidențiala, razand cu gura pana la urechi sau zambindu-le larg liderilor europeni prezenți la reuniunea extraordinara a Consiliului European…