- Un avion Airbus A220 al companiei aeriene nationale egiptene Egyptair ce zbura pe ruta Cairo-Moscova a revenit miercuri de urgenta pe aeroportul de plecare dupa ce pe un scaun al avionului a fost gasit un bilet scris cu un mesaj de amenintare, relateaza agentiile Reuters si EFE, potrivit Agerpres.…

- Președintele UDMR are rețineri in privința desemnarii unui militar la conducerea unui givern politic, deși este o sotiație excepționala. Kelemen Hunor susține ca se va așeza la masa negocierilor cu PNL, in cazul in care Nicolae Ciuca va fi desemnat ca premier de catre președintele Klaus Iohannis. …

- Klaus Iohannis a dezvaluit, se pare, secretul pentru care este venerat de insuși premierul Florin Cițu. In timpul declarațiilor de presa, de miercuri seara, cu privire la noile restricții, președintele Romaniei, vizibil in inconfort, și-a invartit compulsiv inelul de pe deget. Contextul recent cu eroul…

- Klaus Iohannis a covocat de urgența o ședința la Cortoceni, cu miniștrii și responsabilii din domeniul sanatații, pe fondul crizei sanitare grave cu care se confrunta Romania. Iohannis a facut o radiografie a pandemiei, a numarului de persoane imbolnavite, a numarului de decese și a celui de persoane…

- Liderul PSD Marcel Ciolacu a declarat, luni, imediat dupa consultarile cu președintele Klaus Iohannis, ca, din punctul de vedere al PSD, “nu se poate crea o majoritate pentru un guvern stabil”, ci mai degraba o majoritate pentru alegeri anticipate. Delegația PSD a ieșit de la consultarile cu președintele…

- Susținator al lui Florin Cițu, președintele Klaus Iohannis a fost intampinat, sambata, inca de la intrarea in sala de la Romexpo, de delegații la congresul PNL cu scandari: “Orban! Orban!”. La fel, pe parcursul intregului discurs al lui Iohannis, sala a scandat intr-una “Orban! Orban!” “Vad ca sunteți…

- Președintele PNL este convins ca Iohannis va vorbi despre scandalurile legate de dosarele premierului din SUA și va raspunde chiar intrebarilor ziariștilor. Ludovic Orban susține ca deși cei doi, Iohannis și Cițu, s-au afișat vizibil vorbind amical la Ziua Marinei, nu inseamna ca șeful statului il susține…